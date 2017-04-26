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Японская мудрость
2017-04-26 18:43:03
Японская мудрость
Быстро - это медленно, но без перерывов
Не задерживай уходящего
Не прогоняй пришедшего