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Японская мудрость

2017-04-26 18:43:03

Японская мудрость

Быстро - это медленно, но без перерывов

Не задерживай уходящего
Не прогоняй пришедшего